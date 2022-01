“L’ha presa col braccio…”. Juve-Napoli, Marelli scova il rigore non fischiato

Secondo Luca Marelli, ex arbitro ed ora talent di DAZN, c’è un calcio di rigore per la Juventus per un tocco di braccio di Mertens.

Da pochi minuti è iniziata la ripresa della gara tra la Juventus ed il Napoli. Il primo tempo si è concluso con il risultato di 0-1 a favore della squadra di Spalletti, che è passata in vantaggio grazie al gol di Mertens al 23′. Gli azzurri hanno chiuso meritatamente in vantaggio la prima frazione di gara.

Questi primissimi momenti del secondo tempo stanno mostrando una Juventus con più piglio. I bianconeri, infatti, sono riusciti a pareggiare al 54′ grazie alle rete siglata da Chiesa. I padroni di casa devono vincere per cercare di recuperare dei punti sulla zona Champions League.

DAZN, Marelli: “C’è un rigore per la Juve. Mertens l’ha presa con il braccio”

Non sembrava che ci fossero episodi dubbi durante il primo tempo, ma Luca Marelli, talent di ‘DAZN’, ha messo in evidenza un episodio che era passato inosservato: “Al 42′ su un calcio di punizione battuto da Cuadrado c’è un tocco di mano di Mertens mentre stava contrastando Morata”.

L’ex arbitro ha poi concluso il suo intervento: “Il belga lascia il braccio aperto, poi cerca di richiuderlo ma colpisce il pallone con il braccio. Mertens l’ha presa con il braccio e c’erano gli estremi per concedere un calcio di rigore alla Juventus“.