Juve, doppia cessione e svolta Morata-Icardi: le novità

Morata-Icardi, un binomio pronto a scaldare le prossime ore di mercato sull’asse Torino-Parigi-Barcellona. Il club blaugrana proverà l’affondo su Morata a prescindere dalla volontà della Juve di trattenere lo spagnolo a Torino

Il mercato della Juventus scalda i motori in vista delle prossime settimane. Non tramonta il possibile affondo bianconero su Icardi. L’attaccante argentino potrebbe vestire bianconero a prescindere dalla possibile cessione o meno di Morata. La Juve aprirà all’acquisto dell’argentino solamente di fronte alla formula del prestito con diritto di riscatto senza obbligo.

Il PSG potrebbe dire sì alla potenziale offerta bianconera solamente in cambio di una proposta basata sull’obbligo di riscatto. Le due parti potrebbero accordarsi per un prestito biennale con successivo obbligo di riscatto. Detto questo, la Juventus proverà a fare muro per di fronte agli attacchi del Barcellona per Morata.

Morata-Icardi, Allegri dice no all’addio dello spagnolo: l’argentino può arrivare lo stesso

Allegri non avrebbe dato il via libera alla cessione di Morata, ma il Barcellona proverà il nuovo assalto già nel corso dei prossimi giorni. A prescindere dall’addio o meno dello spagnolo, la Juve proverà l’assalto a Icardi per completare il reparto offensivo.

Non solo Icardi, la doppia cessione di Arthur e Kulusevski potrebbe permettere ai bianconeri di far cassa e puntare con forte decisione su un nuovo centrocampista. Piacciono Pogba e Zakaria, anche se difficilmente ci saranno speranze per il ritorno del francese già nella sessione di gennaio. Sono attese novità già nel corso della prossima settimane. La Juventus è pronta a valutare i piani del presente e del futuro.