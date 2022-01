Milan-Roma, animi bollenti: spunta il retroscena al veleno di Mourinho

Dopo la sconfitta della sua Roma contro il Milan, Mourinho ha lanciato una dura frecciata al club rossonero.

La Roma ha incominciato il proprio 2022 con la sconfitta di questa sera contro il Milan di Pioli. I rossoneri hanno battuto i capitolini 3-1 grazie alle reti realizzate da Giroud, su calcio di rigore, Messias e Leao. L’unico gol per i giallorossi è stato siglato da Abraham per il momentaneo 2-1.

E’ stata una gara ricca di emozioni, dove c’è stata anche molta tensione tra le due squadre. José Mourinho è stato autore di un autentico show nel post gara, visto che ha prima criticato in maniera forte Chiffi, accussandolo di non aver avuto personalità quando ha concesso il primo rigore al Milan, e poi ha lanciato una ‘frecciata’ ai rossoneri.

Roma, Mourinho: “Mi fa un piacere tremendo aver rifiutato il Milan tre anni fa”

Il tecnico portoghese, infatti, in conferenza stampa ha svelato un aneddoto di mercato: “Tre anni fa i dirigenti del Milan mi hanno cercato, ma, visto la reazione dello stadio di questa sera, mi fa un piacere tremendo aver rifiutato quella proposta. Sono un professionista, ma bisogna considerare anche le passioni e l’antagonismo a delle passioni”.

Mourinho ha poi concluso il suo intervento: “Dopo quello che è successo questa sera, sono doppiamente felice di aver risposto di no ai dirigenti rossoneri. Il Milan è venuto, ma io ho detto ‘torno a casa, io non vado’. Sono un appassionato della Roma, darò tutto per lei”.