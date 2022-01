De Laurentiis gela Agnelli: pronto il nuovo colpo di teatro

Il Napoli prepara il ricorso per non giocare stasera contro la Juventus: De Laurentiis si ispira al modello Uefa.

Non ci sta, il Napoli. Nei giorni scorsi il presidente Aurelio De Laurentiis, alla luce dei tanti casi positivi registrati nel gruppo-squadra, aveva chiesto alla Lega di rinviare a data da destinarsi la sfida con la Juventus senza però riuscire nell’intento. Ora dopo quanto accaduto a Piotr Zielinski, Amir Rrahmani e Stanislav Lobotka (che in mattinata effettueranno dei nuovi tamponi) il club è tornato alla carica, minacciando di presentare un ricorso nel caso in cui i tre giocatori non potessero scendere in campo.

Napoli, De Laurentiis prepara il ricorso per non giocare stasera

Sempre più in bilico quindi la gara di stasera, in programma alle 20.45. La società partenopea, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Messaggero’, vorrebbe evitare di giocare prendendo ispirazione dal protocollo Uefa simile a quello della Premier League che prevede il rinvio automatico della sfida se una delle due squadre coinvolte non ha a disposizione almeno 13 giocatori di movimento più un portiere. La situazione, come detto, è in costante evoluzione.

Per la Lega, in ogni caso, non ci sono dubbi. La partita andrà disputata come da regolamento. Ulteriori sviluppi sono attesi a breve, non appena arriveranno gli esiti dei test a cui verranno sottoposti Zielinski, Rrahmani e Lobotka che sperano di poter essere della partita e di potersi mettere a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Il quale, ieri, ha ricevuto almeno una bella notizia: la negativizzazione di Eljif Elmas, inserito nella lista dei convocati.