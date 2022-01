“Entrambi positivi…”: PSG, che doccia fredda per Pochettino

Brutte notizie per il PSG dal fronte Covid. Oggi sono risultati positivi altri due giocatori, si tratta di Di Maria e Draxler.

Ancora degli stop causa Covid per il PSG. Il club francese, dopo le recenti positività di diversi giocatori, tra cui anche quella del portiere italiano Gianluigi Donnarumma, con il nuovo giro di tamponi ha rilevato la positività anche di Angel Di Maria e Julian Draxler.

“Angel Di María e Julian Draxler sono risultati positivi questa mattina al Covid-19.” comunica il PSG attraverso il suo account ufficiale Twitter. “Sono stati immediatamente posti in isolamento secondo il protocollo sanitario attualmente vigente.”

Il PSG, che tornerà in campo il 9 gennaio per il match di campionato contro il Lione, deve così registrare gli ennesimi due casi di positività. Non certo una buona notizia per il tecnico Pochettino, che si vede così privato di altri due elementi della prima squadra.

📌 Ángel Di María et Julian Draxler ont été testés positifs ce matin à la Covid-19. Ils ont été placés à l’isolement et sont soumis au protocole sanitaire adapté. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 6, 2022

Il Covid falcidia il PSG: quanti positivi per Pochettino

Il PSG sembra non essere immune dalla crescita del trend di contagi che sta colpendo la Francia e tutta l’Europa. Il club parigino deve fare i conti, come altre squadre della Ligue 1, con diversi positivi che complicano e non poco il lavoro e le scelte dei tecnici. Pochissime infatti le squadre che non hanno visto le loro rose decimate dal Covid.

Una buona notizia è però arrivata da Lionel Messi che, nella giornata di ieri, è tornato negativo al tampone effettuato in Argentina e quindi può raggiungere Parigi. La speranza per Pochettino è di poter recuperare almeno lui per il match contro il Lione.