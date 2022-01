Adesso cambia tutto per i club: Serie A, provvedimento ufficiale

Il Consiglio di Lega di Serie A ha deciso di disciplinare una nuova norma per la disputa delle partite: bastano 13 calciatori per giocare

La discussione è fortemente d’attualità dopo quanto successo nelle ultime ore. Il turno dell’Epifania è diventato anomalo. A Bologna, ad esempio, non si è giocata la sfida tra la squadra di Mihajlovic e l’Inter con questi ultimi che sono rimasti per svolgere una seduta d’allenamento. Il Covid-19 continua a condizionare lo sport intanto il Consiglio di Lega di Serie A ha deciso le nuove regole per gestire i casi di positività e il rinvio delle gare di campionato.

Emergenza Covid, il Consiglio di Lega di Serie A rivede la gestione del problema: con 13 disponibili si gioca

Il Consiglio di Lega di Serie A ha deliberato in via transitoria ed eccezionale le regole per le ipotesi di positività al Covid-19.

Per disputare la gara, da ora in poi sarà considerata condizione sufficiente per scendere in campo il fatto che il club in questione abbiamo almeno tredici calciatori (di cui almeno un portiere) tra quelli iscritti alle rose della prima squadra e della formazione Primavera nati entro il 31 dicembre 2003. Dunque, se almeno tredici di questi (compreso un portiere) sono risultati negativi allora si giocherà.

Se non si raggiungere questo numero minimo invece la Lega deliberà di conseguenza. Al contrario, se dovesse avere soddisfatto questi criteri e non si presenterà in campo allora subirà la sconfitta per 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione (oltre alla sanzione pecuniaria), così come previsto dall’articolo numero 53 delle Noif.

Ogni società è tenuta a inviare a mezzo pec alla Lega di Serie A la documentazione comprovante le riscontrate positività entro la mezzanotte precedente al giorno della partita.

Una modifica che cambia la sostanza e di fatto ‘responsabilizza’ le squadre che a questo punto avranno scappatoie abbastanza ristrette per non presentarsi in campo.