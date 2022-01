“Mai vista una cosa del genere”: Milan-Roma, è bufera contro l’arbitro Chiffi

Milan-Roma è già da grande polemica alla fine del primo tempo per il rigore che l’arbitro Chiffi ha assegnato ai rossoneri dopo un supposto fallo di Abraham.

Il 2022 della Serie A è già stato battezzato dalle polemiche. Nel mirino una delle sfide di cartello e tra le più attese della prima giornata del girone di ritorno, ovvero Milan-Roma. La gara è già stata al centro dell’attenzione prima del fischio d’inizio a causa delle varie assenze sia per il coronavirus che per la Coppa D’Africa, le quali hanno colpito in realtà principalmente i rossoneri. Nonostante ciò, la squadra di Pioli è apparsa in grande forma e infatti è riuscita a portarsi sul 2-1 nel primo tempo. Un doppio vantaggio accumulato fra le polemiche.

Mai visto un rigore per fallo di mano senza che ci fosse il tocco di mano. Rigore sull’intenzione? Rigore per il movimento? Dopo l’invenzione di Orsato “non esiste vantaggio sul rigore” ecco Chiffi col rigore senza tocco di mano. #MilanRoma @AIA_it @OfficialASRoma @RomaRadio — supasin239 (@supasin239) January 6, 2022

il rigore più farlocco della storia del calcio! #MilanRoma — leo (@azure1977) January 6, 2022

"Rigore per tocco di mano di #Abraham: non ha toccato il pallone col braccio ma c'è stato l'intento di farlo”. Una settimana ricca di innovazioni per la #SerieA. #MilanRoma — Manuel Delon (@_MDelon) January 6, 2022

Rigore concesso per l'intenzione di colpirla col braccio #MilanRoma — Cristiano (@cstdmn) January 6, 2022

Milan-Roma, scoppia la polemica per il rigore assegnato da Chiffi ai rossoneri

Al 5′ di gioco accade che Theo Hernandez approfitta di una respinta da calcio d’angolo, in area di rigore giallorossa, e calcia all’indirizzo dell’arco di Rui Patricio. L’estremo difensore della Roma riesce a frenare l’occasione da gol con una gran parata, ma il direttore di gara Chiffi ferma il gioco. Abraham, infatti, pare intervenire col braccio largo sull’azione che ha visto protagonista il capitano del Milan. L’arbitro si risvolge all’on field review, dopo la quale decide di assegnare il rigore ai rossoneri e ammonire l’attaccante agli ordini di Mourinho.

Sul dischetto ci va Olivier Giroud, che riesce a trasformare il tiro in rete. Un gol che genera molta polemica, la quale esplode immediatamente tramite social. Secondo la maggior parte, rivedendo le immagini, non ci sarebbe stato il tocco nonostante l’atteggiamento del corpo di Abraham. Una decisione giudicata severa e inadeguata sulla base di un’intenzione che non si sarebbe trasformata in azione. Un episodio del quale indubbiamente si parlerà molto alla moviola.