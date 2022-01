Destro illude il Genoa, ma è solo pareggio col Sassuolo

Sassuolo-Genoa 1-1, la sintesi del match di Serie A

Bastano 6′ al Genoa per sbloccare inizialmente il risultato. A segnare è l’attaccante Mattia Destro, il quale viene servito da Ekuban e con uno splendido colpo di tacco insacca. Esultano i rossoblu, sebbene i neroverdi cerchino di rispondere nell’immediato allo svantaggio con una punizione calciata da Raspadori, che non centra lo specchio della porta. Il Sassuolo riesce a mantenere un discreto controllo palla, che però è sterile e infatti i ritmi della sfida sono piuttosto lenti. Così si rientra negli spogliatoi.

Sheva è soddisfatto a metà e chiede di più ai suoi. Evidentemente aveva annusato il pericolo ed aveva ragione: al 55′ Domenico Berardi pareggia l’incontro. Raspadori viene fermato in area ma un rimpallo favorisce il compagno di squadra, che ha un mancino infallibile. Circa dieci minuti dopo ancora due grandi occasioni per i neroverdi con Berardi, che spinge Sirigu a tuffarsi e deviare in corner, e con Defrel, che però spara troppo alto. Al 76′ grandissima opportunità per Berardi, che si coordina per un tiro a volo ma il pallone sfiora la traversa. Termina così sull’1-1 la sfida tra Sassuolo e Genoa, e mister Sheva resta ancora con 0 vittorie all’attivo in Serie A da quando è sulla panchina rossoblu.