Calciomercato Torino, sorpresa per Juric: il colpo che cambia l’attacco

Si accende il mercato del Torino. Pronto il colpo che può trasformare l’attacco di Ivan Juric, pronto a chiudere il ds Vagnati.

Il Torino ha disertato la prima partita del 2022 e intanto pensa pure al calciomercato. La società granata è impegnata su vari fronti. Uno riguarda il capitolo dell’entrate mentre altre due operazioni potrebbero registrarsi in uscita. A fare il punto sulla situazione della squadra di Ivan Juric è stata ‘La Gazzetta dello Sport’ nell’edizione odierna.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Torino, Vagnati vuole dare una freccia sinistra a Ivan Juric: per i granata c’è Fares, ora in prestito al Genoa

Mohamed Fares potrebbe essere il prossimo rinforzo del Torino. L’esterno sinistro infatti, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ avrebbe dato il suo sì alla squadra del presidente Urbano Cairo. Il direttore sportivo Davide Vagnati, che lo conosce bene, ha dato un’accelerata per consegnare al tecnico croato Ivan Juric una nuova freccia per la corsia mancina. L’algerino è al momento al Genoa in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio. Al Torino potrebbe dunque arrivare con la stessa formula.

Con la maglia dei rossoblù, Fares ha totalizzato finora 8 partite siglando due reti. Ha trovato comunque poco spazio poiché la società ligure in quella posizione sta preferendo il classe 2000 Andrea Cambiaso.

Al Torino proverebbe a rivivere i fasti esibiti con la maglia della Spal. E in questo sarebbe avvantaggiato dalla presenza in panchina di Juric, capace come pochi di esaltare il gioco dei suoi esterni. Basti guardare il rendimento avuto con lui all’Hellas Verona da Dimarco e Faraoni. Un motivo in più per Fares per dare il suo sì al Toro.

LEGGI ANCHE >>> “Mi servi sano”: Juve-Napoli, la telefonata decisiva di Spalletti

I granata sono anche impegnati nel mercato in uscita. Armando Izzo è nel mirino dell’Udinese che pensa a lui per sostituire la partenza di Samir. Non è però l’unica ad aver puntato il centrale napoletano, che interessa anche al Cagliari. Per Simone Zaza, continua ‘La Gazzetta dello Sport’ invece si sta facendo avanti il Genoa.