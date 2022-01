Fiorentina, Commisso fa sognare i tifosi: punta l’ex obiettivo della Juve

Giorni di mercato intensi per la Fiorentina: dopo Ikoné e Piatek, ora nel mirino c’è Isco del Real Madrid. Affare possibile.

Ha ambizioni europee la Fiorentina. A confermarlo è il fatto che non si concluderà con Jonathan Ikoné e di Krzysztof Piatek il mercato invernale del club che, nei prossimi giorni, punterà a mettere a segno ulteriori colpi tesi a potenziare la rosa a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano. Il francese preso dal Lille è stato già ufficializzato, il polacco in arrivo dall’Hertha Berlino lo sarà a breve: ora nel mirino c’è Isco, finito ai margini del Real Madrid.

Fiorentina, Commisso fa sognare i tifosi: c’è Isco nel mirino

Lo spagnolo, fin qui, ha totalizzato appena 8 presenze in campionato per un totale di 182 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco “conditi” comunque da un gol segnato contro il Maiorca. Il suo contratto scade a giugno e dal Real Madrid, in queste settimane, non sono giunti segnali di alcun tipo per quanto riguarda un eventuale rinnovo. Carlo Ancelotti, infatti, lo ritiene una riserva e non si opporrebbe ad una sua partenza nei prossimi giorni.

Da qui l’idea della Fiorentina di farsi avanti, approfittando della situazione vissuta da Isco (più volte in passato accostato al Milan e alla Juventus). Prima di intensificare i contatti il la Viola, stando a quanto riportato dal ‘Corriere Fiorentino’, dovrà piazzare altrove i giocatori che non rientrano nel progetto di Italiano tra cui Sofyan Amrabat (piace al Torino) e Marco Benassi (diretto all’Empoli). Poi, si entrerà nel vivo: la Fiorentina sogna in grande.