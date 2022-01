“Ufficiale a breve…”: calciomercato Fiorentina, Italiano rivoluziona l’attacco

Dopo aver preso Ikoné dal Lille, la Fiorentina ha completato anche il colpo Piatek. L’ufficialità del prestito arriverà nelle prossime ore.

Il match del Franchi di questa sera tra la Fiorentina e l’Udinese non si è giocato dopo la decisione dell’ASL del capuologo friulano di mettere in quarantena i bianconeri fino al 9 gennaio. I viola sono sicuramente tra le sorprese del campionato, visto che sono in piena lotta per qualificarsi alle coppe europee dell’anno prossimo.

La Fiorentina, al momento, ha sei punti svantaggio dall’Atalanta, che occupa il quarto posto. Commisso sogna la qualificazione alla Champions League ed è sicuramente il più attivo tra i presidenti di Serie A in questo inizio di calciomercato invernale. Dopo l’acquisto di Ikoné dal Lille, il club viola ha chiuso anche per Piatek.

Fiorentina, Piatek terminerà domani le visite mediche di rito

Come quanto riportato da ‘Sky Sport’, Piatek, dopo quelle effettuate oggi, domani dovrà svolgere l’ultima parte delle visite mediche di rito. Questo piccolo ritardo, comunque, non rappresenta nessun intoppo per la conclusione dell’affare. Il centravanti firmerà per la Fiorentina nelle prossime ore.

L’acquisto di Piatek, quindi, da parte della Fiorentina dall’Hertha Berlino sarà ufficiale a breve. Il calciatore è stato preso in prestito gratuito con un diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro. Il centravanti è stato seguito anche dal Genoa ma ha scelto il club viola, dove sarà la riserva di Vlahovic.