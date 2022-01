“Se vuole tornare qui…”: Juve, che assist ad Allegri sul mercato

Ai titoli di coda l’esperienza alla Juventus di Ramsey, destinato a tornare in Premier League. Per Allegri è ormai un ex.

L’addio è praticamente certo, resta soltanto da capire quando andrà in scena. È ormai logoro il rapporto tra la Juventus ed Aaron Ramsey, la cui ultima apparizione in campo con la maglia bianconera risale al 26 settembre. Da quel momento in poi, il gallese è sempre rimasto fuori facendo perdere di fatto le proprie tracce. Il club, nei giorni scorsi, lo aveva autorizzato a recarsi in Inghilterra al fine di scegliersi la prossima destinazione tuttavia il centrocampista ha rifiutato tutte le proposte ricevute.

Juventus, Ramsey ai saluti: lo vuole il Crystal Palace

Per lui in particolare, come confermato dal giornalista Sandro Sabatini, si sono mossi il Newcastle (che intanto ha preso Kieran Trippier) e l’Aston Villa. A farsi avanti è stato anche il Crystal Palace, che sogna di metterlo quanto prima a disposizione del tecnico Patrick Vieira il quale ha speso parole al miele nei confronti di Ramsey. “Parliamo di un top player e di un giocatore – ha detto in conferenza – che fa la differenza, se vuole tornare in Premier può essere un grande colpo. Se guardiamo al suo curriculum e alla sua esperienza, penso che migliorerebbe molte squadre. Mi piace, come mi piacciono tanti giocatori. Ma voi sembrate saperne più di me sulla sua disponibilità sul mercato. Ripeto, è un giocatore fortissimo”.

Il calciatore si è preso del tempo per riflettere: dal canto suo rimarrebbe volentieri a Torino (dove percepisce un ingaggio da 7 milioni netti a stagione) tuttavia è conscio del fatto che la sua avventura alla Juventus è ormai ai titoli di coda. Uno scenario confermato pure dal tecnico Massimiliano Allegri, nel corso della conferenza stampa che ha preceduto la partita con il Napoli. “È un giocatore in uscita”. Il momento delle scelte si sta avvicinando, il club ha bisogno di cederlo per finanziare i colpi in entrata.