“Mediocrità imbarazzante”: Juventus, arriva un attacco durissimo

Attacco durissimo alla Juventus. Dopo il pareggio di ieri contro il Napoli di Luciano Spalletti, è arrivata una disamina molto amara.

Che il Napoli abbia raccolto un punto prezioso ieri sera all’Allianz Stadium, sembra inequivocabile. La situazione della squadra azzurra, già alla vigilia della sfida contro la Juventus, sembrava più che preoccupante. Una sfilza di assenti che ha messo ovviamente in difficoltà Luciano Spalletti, costretto a mandare a Torino diversi giocatori della Primavera per garantire al suo vice Domenichini un numero di giocatori consono per giocare la partita.

Tra Covid, infortuni ‘normali’ e la Coppa d’Africa, in casa Napoli si è fatta letteralmente la conta. Eppure, nonostante le difficoltà gli azzurri hanno messo a segno un pareggio importante, arrivato addirittura dopo essere andati in vantaggio con Dries Mertens, per poi farsi riprendere dal gol di Federico Chiesa. Al netto delle difficoltà azzurre, in molti hanno qualcosa da recriminare alla stessa Juventus.

Allegri aveva sul piatto d’argento l’occasione di stendere gli azzurri in preda al problema di infortuni e Coppa d’Africa. Invece, il tecnico si è fatto sorprendere da un Napoli ben messo in campo ma soprattutto con una fame di risultati che ben trasposto sul campo.

Juve, dal quotidiano l’attacco durissimo dopo il pari col Napoli

C’era chi, ovviamente, si aspettava di più dalla Juventus. La Vecchia Signora, prima della sosta, sembrava aver imboccato la strada giusta, con l’ultima sconfitta datata 27 novembre (in casa contro l’Atalanta). Poi cinque vittorie ed un pareggio tra Champions e campionato, e la sensazione di poter dare vita alla grande galoppata verso la vetta della classifica. Certo, molto passava proprio dallo scontro diretto con il Napoli.

Ad accusa la compagine bianconera ci ha pensato Alessandro Barbano, che sulle pagine del ‘Corriere dello Sport’ ha affondato il colpo contro la Juventus in maniera durissima. “Milan con i suoi acuti e i suoi vuoti, che le suona a una Roma operaia, con l’aiuto di un inqualificabile arbitraggio. Juve con tutta la sua imbarazzante mediocrità, che pareggia contro le riserve del Napoli”, le parole finite in prima pagina.

Una disamina amara ma che raccoglie il sentimento anche di molti tifosi della Juventus, che alla viglia del match hanno sperato concretamente di battere l’acerrimo rivale azzurro e guadagnare tre punti fondamentali anche in ottica di quella rincorsa da fare sullo stesso Napoli.