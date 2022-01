Calciomercato Cagliari, regalo per Mazzarri: nel mirino l’ex Inter

Continua il mercato del Cagliari, che dopo aver preso Lovato punta a regalare a Mazzarri un altro difensore: piace Medel del Bologna.

Tris di mercato per il Cagliari, alla ricerca di nuovi elementi tesi a potenziare la rosa attualmente a disposizione del tecnico Walter Mazzarri. La vittoria ottenuta nell’ultimo turno ai danni della Sampdoria ha consentito alla squadra di tornare a respirare e salire al terzultimo posto a quota 13 punti, a -3 dallo Spezia battuto dal Verona. La situazione resta critica tuttavia l’ambiente è convinto di poter risalire in poco tempo mettendo a segno una serie di colpi specifici.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cagliari, occhi puntati su Medel del Bologna

In primis, si cercherà di migliorare la difesa (la seconda peggiore del campionato con 41 reti subite in 20 partite). Matteo Lovato è stato già ufficializzato e l’obiettivo è quello di affiancargli un profilo affidabile e d’esperienza: in particolare, come riportato dal ‘Resto del Carlino’, il mirino è puntato su Gary Medel che non ha ancora trovato l’accordo con il Bologna per rinnovare il contratto in scadenza a giugno. In alternativa, piace Armando Izzo del Torino.

LEGGI ANCHE>>> Cagliari, doppio colpo immediato: arriva anche il nuovo attaccante

Il granata è fuori dal progetto tecnico di Ivan Juric, che fin qui lo ha impiegato appena 4 volte per un totale di 98 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. Il divorzio tra le parti è imminente, resta soltanto da vedere cosa deciderà di fare Izzo che di recente ha rifiutato la proposta ricevuta dall’Udinese. Il Cagliari, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, lo sta quindi valutando in attesa di farsi avanti ufficialmente. Dal Torino, inoltre, dovrebbe arrivare anche Daniele Baselli: contatti in corso, la fumata bianca è attesa a breve.