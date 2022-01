Cagliari, doppio colpo immediato: arriva anche il nuovo attaccante

Dopo l’affare Lovato, il calciomercato del Cagliari potrebbe entrare nel vivo già nel corso dei prossimi giorni. Resta viva l’idea Calafiori, quasi certo l’affare Goldaniga, ma attenzione alle strategie per l’attacco

Dopo aver chiuso l’affare Lovato, il Cagliari è pronto a puntare con forte decisione anche su Goldaniga. Il centrale del Sassuolo potrebbe vestire la maglia del Cagliari già nel corso delle prossime ore. Come evidenziato da Gianluca Di Marzio, l’affare potrebbe sbloccarsi in maniera definitiva in maniera immediata.

Detto questo, l’arrivo di Goldaniga stopperà sul nascere il possibile affondo su Izzo, ormai vicinissimo all’Udinese. Come riportato da “Sportitalia”, il difensore del Torino sarebbe pronto a dire sì al club friulano. Detto questo, il Cagliari punterà l’indice anche su un nuovo centrocampista e un nuovo attaccante. Baselli resta in cima alla lista dei desideri del club isolano, mentre per l’attacco sarà caccia a un nuovo centravanti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Cagliari, spunta l’idea Caicedo: il possibile retroscena

Il Cagliari potrebbe valutare il possibile affondo su Caicedo qualora il Genoa decidesse di aprire all’addio immediato dell’ex attaccante della Lazio. Nessuna conferme e trattativa tra le due società, ma il club isolano resta vigile e continua a monitorare attentamente ogni possibile scenario offensivo possibile.

LEGGI ANCHE >>> “Deve restare…”: calciomercato Napoli, arriva l’annuncio in diretta

La partenza di Keita Balde per la Coppa d’Africa, obbligherà il club rossoblù a correre ai ripari per completare il reparto offensivo. Sfumato Zaza, ormai vicinissimo al Genoa, l’idea Caicedo potrebbe entrare concretamente nel vivo già nei prossimi giorni.