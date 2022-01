L’annuncio ufficiale che fa infuriare i tifosi: addio alla Serie A

Lorenzo Insigne dice addio alla Serie A e si trasferisce in MLS: il passaggio al Toronto dal 1 luglio è già stato ufficializzato.

La telenovela tra la SSC Napoli e Lorenzo Insigne è giunta al termine. Non ci sono più speranze per i tifosi del club azzurro di rivederlo in maglia azzurra. Da fine stagione, infatti, il capitano azzurro lascerà la Campania e la Serie A per trasferirsi in Major League Soccer, al Toronto FC. Il club, grazie ad un corteggiamento portato avanti con insistenza, si è ufficialmente aggiudicato il cartellino del numero 24 partenopeo.

Insigne, addio alla Serie A: è ufficiale

Lorenzo Insigne, in scadenza a giugno 2022, non ha trovato la giusta intesa con il presidente Aurelio De Laurentiis. A fine stagione, dunque, lascerà Napoli a parametro zero, andando ad abbracciare un ricco contratto in MLS. Nel club che ‘fu’ di Giovinco, arriva ora un altro piccoletto italiano con altrettanto talento.

La notizia è ufficiale e, con ogni probabilità, farà infuriare i fans dell’attaccante partenopeo che tanto si è dimostrato legato ai suoi tifosi ed alla sua città. A comunicarlo è lo stesso club canadese con un tweet sul proprio profilo social. Già nella serata di ieri, infatti, erano apparsi i primi indizi social. Ora, però, l’affare è definitivamente annunciato e non si torna più indietro. Lorenzo Insigne è un nuovo calciatore del Toronto FC.

Insigne al Toronto: comunicato ufficiale

Di seguito il comunicato ufficiale diramato dal Toronto: “Il Toronto FC ha annunciato oggi che l’esterno della nazionale italiana Lorenzo Insigne ha firmato un pre-contratto per entrare a far parte del club con un contratto quadriennale che inizierà il 1 luglio 2022. Sarà aggiunto al roster come Designated Player in attesa della ricezione della sua nazionale Certificato di trasferimento (ITC)”.

Sono poi arrivate, sempre sui canali ufficiali del club, le prime parole di Lorenzo Insigne: “Ciao volevo salutare i tifosi del Toronto. Sono contento per questa nuova avventura e volevo ringraziare la società. Ci vediamo a luglio”.