Esplode il caos: Zielinski positivo, “La Juve faccia ricorso”

Dopo l’ufficialità della positività al Covid-19 di Zielinski, i tifosi della Juve si sono scatenati sui social.

Juventus-Napoli è una partita destinata a far discutere. Dopo le polemiche dell’anno scorso, il match di questa stagione non è stato da meno. La partita dell’Allianz Stadium dell’altro ieri è stata in dubbio fino all’ultimo, visto le tantissime positività al Coronavirus tra i calciatori del Napoli.

Dopo il via libera dell’ASL Napoli 1 per partire per Torino, tre calciatori partenopei, una volta arrivati nel capuoluogo piemontese, sono stati messi in quarantena dall‘ASL Napoli 2. I calciatori in questione erano Zielinski, Rrahmani e Lobotka. La società partenopea, dopo aver sentito tutti gli organi competenti, ha fatto comunque scendere in campo i propri tesserati.

Chiudete gli occhi e provate a immaginare cosa si sarebbe detto se un calciatore della #Juventus avesse giocato nonostante l'obbligo di rimanere in quarantena e fosse risultato positivo 2 giorni dopo… Auguro un pronto rientro a #Zielinski ma si tratta di un episodio gravissimo. — Gianpaolo (@Gianpaolo_5) January 8, 2022

Io veramente sono senza parole. Mi auguro che la società faccia ricorso, perché questa partita è stata una pagliacciata assurda. #Zielinski#JuveNapoli — Flavia (@Flaviacataldi_) January 8, 2022

Tifosi della Juve in rivolta dopo la positività al Covid-19 di Zielinski

In queste ore sono circolate indiscrezioni su un presunto ricorso della Juventus. Il Napoli, dal canto suo, è molto tranquillo, come quanto riporato dal ‘Mattino’, visto che nel far giocare i tre calciatori ha rispettato tutte le norme in vigore al momento della partita dell’Allianz Stadium.

A far scoppiare di nuovo le polemiche è la notizia della positività al Covid-19 di Zielinski. Dopo l’ufficialità della notizia, i tifosi della Juventus si sono scatenati sui social. I sostenitori della ‘Vecchia Signora’ chiedono di far luce sulle scelte del club partenopeo nelle ore antecedenti al match dell’Epifania.