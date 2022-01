“Ordinanza illegittima”: Serie A, il comunicato blocca ASL e quarantena

In bilico la prosecuzione della Serie A: oggi riunione urgente della Lega. Intanto dal Tar del Piemonte via libera per Torino-Fiorentina.

Resta sempre più in bilico la prosecuzione del campionato. Oggi alle ore 15.30 l’assemblea della Lega si riunirà d’urgenza per fare il punto della situazione e valutare le proposte del Premier Mario Draghi di sospendere il torneo o far disputare le prossime gare in programma a porta chiuse. Ulteriori sviluppi sono quindi attesi a breve ma nel frattempo continuano a preoccupare i numerosi casi positivi registrati dalle società.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, arriva la sentenza che può cambiare il campionato

Al momento sono 3 le partite che rischiano di essere rinviate (o non disputate): Cagliari–Bologna, Udinese–Atalanta e Verona–Salernitana. Quella che vedrà coinvolte Torino e Fiorentina, invece, andrà regolarmente in scena: il Tar del Piemonte, infatti, ha annullato il provvedimento dell’Asl torinese che di recente aveva imposto la quarantena a tutto il gruppo squadra prescrivendo il “divieto assoluto di lasciare il domicilio per almeno 5 giorni”. Un provvedimento ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale “illegittimo” e che “determina un pregiudizio grave ed immediato, collegato al rinvio delle gare di campionato in calendario fino al 9 gennaio 2022”.

LEGGI ANCHE>>> Serie A, il Covid inguaia il club: i positivi ora sono quindici

La squadra potrà quindi tornare ad allenarsi nella giornata odierna, in vista della partita che a questo punto però potrebbe slittare a lunedì. La situazione è complessa e non si escludono ulteriori colpi di scena. La Lega, che di recente ha varato un nuovo protocollo, ha provato a tirare dritto ma le parole di Draghi impongono una riflessione. Il futuro della Serie A è quanto mai un rebus: la decisione del Tar può cambiare le carte in tavola.