Durissimo attacco del Bologna alla Lega: “Siamo allibiti…”

Dopo la decisione di rinviare a martedì il match con il Cagliari, il Bologna ha diramato un duro comunicato nei confrontri della Lega Calcio.

Dopo che il Tar dell’Emilia ha respinto il ricorso della Lega Calcio sulla quarantena del Bologna, è stata rinviata la gara di oggi tra la squadra di Mihajlovic ed il Cagliari. La partita è stata slittata a martedì 11 gennaio alle ore 20.45. Questa decisione ha portato anche allo spostamento del match tra gli emiliani ed il Napoli, che si giocherà lunedì 17 gennaio, alle ore 18.30.

Il Bologna ha già una gara in meno, visto che non ha giocato neanche il match contro l‘Inter nel giorno della Befana. In casa rossoblù non hanno preso per niente bene la decisione della Lega Calcio di far giocare già martedì sera la sfida in Sardegna contro la squadra di Mazzarri.

Cagliari-Bologna, la nota del club emiliano: “Siamo allibiti sulla decisione di giocare martedì”

La società emiliana ha diramato un comunicato, dove ha mostrato tutta la sua rabbia: “Siamo allibiti dinanzi ad un provvedimento preso senza reali necessità di urgenza, considerando che sia il Bologna che il Cagliari non disputano le coppe europee e quindi non mancano gli slot per far rigiocare la partita”.

La nota del Bologna si conclude con un attacco alla Lega Calcio: “Questa decisione dimostra lo sprezzo sia per i più elementari principi di equità competitiva che per la tutela dell’integrità fisica dei giocatori”. Già Mihajlovic aveva mostrato tutti i suoi dubbi su questo provvedimento ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’: “Non capisco tutta questa fretta, sto lavorando solo con i calciatori della Primavera. Il campionato non è regolare”.