Alle 14.30 spazio al secondo match di questa domenica di Serie A. Scendono in campo l’Empoli di Andreazzoli ed il Sassuolo di Dionisi.

La Serie A, tra mille polemiche, torna in campo. Al netto di quella che è la situazione Pandemia ed il grande dibattito aperto da giorni su come scendere in campo, le squadre del campionato italiano sono chiamate ad affrontarsi per raccogliere i punti necessari a muovere la classifica.

Alle 14.30 scendono in campo anche Sassuolo ed Empoli, due squadre che hanno mostrato tante cose positive nella prima parte di stagione, e che adesso sono chiamate a confermarsi per raggiungere il prima possibile l’obiettivo utile e prefissato: la salvezza. Per entrambe, va detto, ci sono stati diversi spunti positivi in questi mesi, ed infatti la zona rossa è molto lontana.

In particolare l’Empoli ha raccolto molto fino a questo momento, e ad oggi dista soltanto quattro punti dalla zona Europa. Il cammino è positivo, anche se la vittoria manca dal 12 dicembre, quando i toscani hanno battuto il Napoli. Nelle ultime tre gli azzurri hanno conquistato due pareggi ed una sconfitta.

Anche per il Sassuolo vale lo stesso discorso. L’ultimo successo il 12 dicembre, ed anche per i neroverdi due pareggi ed una sconfitta nelle ultime tre partite. Per entrambe, insomma, la vittoria rappresenta un obiettivo concreto in quello che è un vero e proprio scontro diretto.

