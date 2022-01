“Inter a rischio”: Allegri trema in vista della Supercoppa

Brutte notizie per il tecnico della Juve Allegri. Il tecnico, durante il big match con la Roma, perde Federico Chiesa per infortunio.

Nel corso del match di Serie A tra Roma e Juve gli ospiti perdono per infortunio Federico Chiesa, uno dei top player della squadra. Pesante perdita per Allegri, che, rischia di non vedere l’esterno della Nazionale anche in Supercoppa Italiana, competizione in programma a San Siro tra pochi giorni contro l’Inter.

Mentre la gara è sull’1 a 1 visto le reti di Tammy Abraham e Paulo Dybala (grande rete quest’ultima), l’esterno bianconero si è fermato alla mezzora ed è stato costretto all’infortunio. Chiesa ha tentato di restare in campo, ma alla fine è stato costretto al cambio. Al suo posto il tecnico bianconero ha inserito Kulusevski.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve, Allegri in totale emergenza

In vista della Supercoppa italiana Juve-Inter gli infortuni in casa bianconera cominciano ad essere troppi. L’infortunio di Chiesa non sembra lieve e in vista del match contro i nerazzurri c’è grande preoccupazione tra i tifosi.

LEGGI ANCHE >>> Il Napoli torna alla vittoria al Maradona, goleada di una ‘super’ Atalanta

I bianconeri sono in totale emergenza in difesa ed ora probabilmente dovranno fare a meno nel big match contro i nerazzurri del top player in attacco.