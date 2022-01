Serie A: la Juventus risorge a Roma, il Genoa crolla ancora a Marassi

La Juventus completa la rimonta contro la Roma e ribalta una partita che sembrava essere finita, resiste lo Spezia contro il Genoa

Succede di tutto allo Stadio Olimpico tra Roma e Juventus. I giallorossi ne segnano tre, i bianconeri rispondono con prepotenza e ne segnano a loro volta quattro. Una sfida sempre rimasta sul filo del rasoio, con Mourinho e Landucci (in panchina per la squalifica di Allegri) che passeggiano nervosamente al limite delle proprie aree tecniche. Allo Stadio Ferraris ci prova e ci riesce lo Spezia contro il Genoa, con l’obiettivo di portare avanti tre punti fondamentali nella zona salvezza della Serie A.

Roma-Juventus, beffa per Mourinho che vede anche l’errore di Pellegrini su rigore

Sembra gestirla bene la Roma, ma poi la Juve recupera e risorge. Succede davvero di tutto all’Olimpico. Pellegrini sbaglia anche il rigore che poteva strappare un pareggio incredibile alla Juventus. Vanno a segno Abraham, Mkhitaryan e Pellegrini per i giallorossi, mentre tra i bianconeri ci pensano Dybala, Locatelli, Kulusevski e De Sciglio (colui che si prende anche il merito di averla ribaltata).

Match diverso e meno ricco di gol per il derby ligure ma anche qui il Genoa ci prova fino alla fine per strappare almeno un pareggio ai propri avversari. Lo Spezia però resiste strenuamente e alla fine la partita la decide l’unico gol segnato da Simone Bastoni. Lo Spezia si allontana dalla zona retrocessione, ma lo stesso destino non tocca a un Genoa che nonostante diversi tiri verso lo specchio della porta avversaria non trova la rete per strappare almeno un punto.

Classifica aggiornata di Serie A

Milan 48, Inter 46**, Napoli 43, Atalanta 41*, Juventus 38, Fiorentina 32**, Roma 32, Lazio 32*, Sassuolo 28, Empoli 28, Bologna 27**, Verona 27*, Torino 25**, Udinese 20**, Sampdoria 20, Spezia 19, Venezia 17*, Cagliari 13*, Genoa 12, Salernitana 8***