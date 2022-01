Inter-Juventus, ufficiale: un’altra tegola durissima in arrivo

Emergenza totale per Massimiliano Allegri in vista di Inter-Juventus. Il tecnico bianconero dovrà fare a meno per squalifica di Juan Cuadrado.

Il primo tempo di Roma-Juventus ha portato due brutte notizie al tecnico Massimiliano Allegri. La formazione torinese ha perso per infortunio l’esterno Federico Chiesa e nel corso dei primi 45 minuti è arrivata un’altra brutta notizia.

Il terzino colombiano Juan Cuadrado è stato ammonito e, visto la diffida, salterà per squalifica la Supercoppa Italiana contro l’Inter. Il big match di San Siro perde uno dei suoi più importanti protagonisti.

Juventus, Allegri perde un’altra pedina fondamentale

La Juve, in difficoltà in campionato, ed al momento distante dalla zona Champions, vede complicarsi anche la strada verso la Supercoppa italiana. Il big match contro l’Inter si giocherà ‘in trasferta’ a San Siro ed Allegri vede la strada ‘in salita’.

Con Danilo infortunato e vari difensori acciaccati la Juve rischia di dover rivoluzionare la propria difesa, ennesima situazione complicata di una stagione sempre più difficile. Problemi a raffica per i bianconeri che intanto sono anche sotto nel big match contro la Roma.