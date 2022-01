“Ca… loro…”: Juventus, il clamoroso retroscena di Mihajlovic

Mihajlovic è stato ad un passo a diventare l’allenatore della Juventus. A svelarlo è lo stesso tecnico del Bologna.

Il Bologna è sicuramente tra le sorprese del campionato. Gli emiliani, grazie all’acquisto di Arnautovic, hanno finalmente un trovato un finalizzatore. I rossoblù sono decimi in classifica con 27 punti ma con una gara in meno, visto che non hanno disputato la gara dell’Epifania contro l’Inter.

All’interno della squadra di Mihajlovic è scoppiato un autentico cluster di Covid-19 a causa dei tanti calciatori che hanno contratto il virus. Il Bologna, infatti, non disputerà neanche il match di oggi in trasferta contro il Cagliari, perché è ancora in quarantena. Il match contro i sardi sarà recuperato martedì.

Mihajlovic: “Era tutto fatto alla Juve, ma poi Conte decise di restare”

Sinisa Mihajlovic è stato intervistato dal ‘Corriere dello Sport, dove ha parlato della situazione del suo team: “Volevo giocare contro l’Inter. Abbiamo 10 positivi: sono stati tutti vaccinati con due dosi e la terza dose era in programma tra martedì e mercoledì. Il match sarà recuperato martedì. Non capisco tutta questa fretta, sto lavorando solo con i calciatori della Primavera. Il campionato non è regolare“.

Il tecnico serbo ha anche svelato un retroscena di mercato sulla Juventus: “Era tutto fatto, c’era l’indecisione di Conte. La società non voleva mandarlo via e lui prima voleva lasciare il club bianconero e poi ha cambiato idea. Comunque, ca… loro. A volte penso che se fossi andato alla Juventus avrei potuto vincere qualche trofeo”.