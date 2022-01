“Vi svelo perché non si vince”: la rivelazione di Mourinho in diretta tv

La Roma perde contro la Juventus e Mourinho bacchetta i suoi nel post partita. Il tecnico giallorosso ha commentato il match a DAZN.

La Roma perde allo stadio Olimpico contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Il 3-4 della formazione di José Mourinho contro i bianconeri fa infuriare i tifosi giallorossi che, con una clamoroso rimonta bianconera, vedono sfumare il successo casalingo. La rete firmata da Mattia De Sciglio nel secondo tempo condanna la Roma, così come il rigore di Pellegrini parato da Szczesny. Nel post partita, il tecnico giallorosso José Mourinho ha commentato la sconfitta.

Roma, Mourinho a DAZN

Ecco quanto dichiarato dal tecnico portoghese ai microfoni di ‘DAZN’ nell’immediato post gara: “Non voglio criticare troppo i miei, anche se potrei farlo. Sopratutto se parliamo di qualche singolo”.

Poi prosegue: “Abbiamo fatto settanta minuti di controllo assoluto della partita. Ci abbiamo messo mentalità e voglia di fare gioco. Sostituisco Felix Afena-Gyan che ha fatto una grandissima partita, ma poi il giocatore che entra (Shomurodov, ndr) sbaglia dopo un minuto dall’ingresso in campo e loro fanno 3-2. Se hai una mentalità forte non c’è alcun problema, ma qui c’è un complesso. Per questo anche l’anno scorso non si vincevano le partite top”.