Calciomercato Sampdoria, colpo improvviso: l’ex Milan attacco

Possibile asse di mercato tra Sampdoria e Benevento: si pensa allo scambio Lapadula-Torregrossa già per questo gennaio.

Si profilano interessanti novità in questa finestra di calciomercato di gennaio. Potrebbe, infatti, avvicendarsi uno scambio che coinvolgerebbe Serie A e Serie B. Secondo le informazioni riferite da ‘TuttoB.com’, Sampdoria e Benevento colloquiano per capire la fattibilità di riportare nel massimo campionato italiano Gianluca Lapadula in cambio dell’arrivo alla corte di Fabio Caserta di Ernesto Torregrossa dai blucerchiati.

Scambio in vista tra Sampdoria e Benevento: si tratta di Torregrossa e Lapadula

Il 29enne attaccante di Caltanissetta è arrivato a Genova dal Brescia soltanto un anno fa, ma le strade con la Sampdoria potrebbero già separarsi. La scintilla pare non sia scattata e se ne sono rese conto diverse squadre di B, che avrebbero avanzato interessamenti vari. Il più concreto pare essere proprio quello del Benevento, che inizialmente aveva individuato in Torregrossa un possibile partner offensivo di Gianluca Lapadula. Il duo avrebbe potuto essere la migliore scelta per cercare di scalare la promozione e lasciare la cadetteria, tuttavia la squadra di D’Aversa potrebbe essere interessata proprio al peruviano.

Lo scambio potrebbe anche verificarsi, ma c’è comunque da considerare la parte economica. La punta del Benevento percepisce un ingaggio non indifferente: si parla di 1,6 milioni di euro a stagione. Trattandosi di un giocatore classe 1990, potrebbe portare il club blucerchiato a una frenata o quantomeno a riflettere su uno scambio che rappresenterebbe un esborso economico importante e tutto da verificare sul terreno di gioco. L’interesse però c’è e il Benevento pare interessato a realizzarlo.