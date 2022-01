Non solo Chiesa: c’è un’altra pessima notizia per la Juventus

Nuovo caso di Covid nel mondo del calcio: Agnelli, presidente della Juventus, è risultato positivo e non assisterà dal vivo alla sfida con l’Inter

Nell’era della pandemia, nel bel mezzo della quarta ondata, non si contano più i casi di positività. L’ultimo, dopo Nedved, coinvolge ancora una volta la Juventus. Andrea Agnelli è risultato positivo, lo ha comunicato il club con una nota ufficiale. A questo punto, il presidente dei bianconeri sarà costretto a saltare la sfida di San Siro contro l’Inter di mercoledì, finale di Supercoppa Italiana. Agnelli, asintomatico e regolarmente vaccinato, non potrà accomodarsi sugli spalti per sostenere da vicino la propria squadra: è, ovviamente, in isolamento, e dovrà restarci fino alla negatività.

Juventus, Agnelli positivo

Mattinata di brutte notizie per la Juventus. Prima l’ufficialità della rottura del crociato per Chiesa, costretto ad arrendersi, per lui stagione finita, poi la positività al Covid del presidente Agnelli, come raccontato dall’agenzia di stampa ‘Ansa’. Mercoledì, intanto, si torna in campo per la finale di Supercoppa Italia contro l’Inter. Partita che il patron dei bianconeri seguirà da casa dove si trova in isolamento da asintomatico e regolarmente vaccinato.

Per Chiesa, invece, stagione finita. L’esterno della Juventus salterà tutte le partite e sarà costretto a guardare da casa i playoff dell’Italia per la conquista di un posto ai prossimi Mondiali in Qatar. Dopo i sorrisi e la gioia per la vittoria contro la Roma, mattinata complicata, a suon di ufficialità, per la Juventus.