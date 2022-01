Calciomercato Cagliari, tutto fatto: l’addio del titolare è certo

Calciomercato Cagliari, il club sardo ora ci pensa davvero: la risoluzione contrattuale con Diego Godin è sempre più vicina

Il Cagliari e Diego Godin sono ormai sempre più distanti. Il club non ha particolarmente apprezzato i comportamenti dimostrati e le prestazioni disputate dal difensore nelle ultime gare che ha giocato in Serie A. La società rossoblù sta perciò pensando in maniera sempre più seria a una risoluzione di contratto consensuale con il giocatore. Sembrerebbe essere ormai tutto fatto per l’addio, si attende l’ufficialità ma le strade sembrerebbero davvero dividersi.

Calciomercato Cagliari, addio sempre più vicino per Godin: risoluzione contrattuale in arrivo

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, Diego Godin e il Cagliari sarebbero ora davvero arrivati al capolinea della loro avventura insieme. Tramite il proprio profilo ‘Instagram’, quindi, il giornalista ha affermato: “Il Cagliari Calcio si muove in uscita. Diego Godin è sempre più vicino alla risoluzione consensuale che lo porterà a salutare i rossoblù. Ad attenderlo c’è l’Atletico Mineiro: il difensore sta cercando di accelerare il processo per trasferirsi prima delle prossime convocazioni dell’Uruguay”.

Il difensore vuole ormai da diverso tempo lasciare il club e l’intenzione è quella di trasferirsi all’Atletico Mineiro, nel campionato brasiliano. Il giocatore in carriera, cresciuto in Argentina e arrivato in Spagna grazie al Villarreal, ha trascorso nove anni della sua carriera nell’Atletico Madrid, dal 2010 al 2019, prima di trasferirsi in Serie A tra le file dell’Inter. Al Cagliari è invece approdato alla fine dell’estate del 2020 ma tutti ‘gli indizi’ portano ormai a un suo addio, con direzione Spagna. Manca solo la risoluzione del contratto da raggiungere in maniera consensuale, dal momento che altrimenti scadrebbe il 30 giugno del 2023.