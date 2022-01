“Valuteremo le offerte…”: Fiorentina, ecco l’annuncio che cambia il mercato

Il direttore generale della Fiorentina parla delle trattative di calciomercato compiute fin qui dal club viola: arriva l’annuncio

Joe Barone, il direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’ nel pre partita di Torino-Fiorentina. Il match, che si sta giocando in questi minuti dopo essere stato rinviato per problemi legati al Covid-19, riempie in via eccezionale questo lunedì pomeriggio. La Serie A non si ferma, così come non si ferma il calciomercato che entra ogni giorno di più nel vivo in questa sessione invernale del nuovo anno. Barone, perciò, ha parlato delle trattative già concluse a favore dei viola fino a questo momento. Ma anche di quelle che potrebbero arrivare.

Calciomercato Fiorentina, l’annuncio di Barone: “Valuteremo le offerte…”

La Fiorentina si è mossa con decisione fino ad ora nel calciomercato di gennaio, portando a Firenze Jonathan Ikoné e Piatek per rafforzare il reparto offensivo della Viola. Il direttore generale del club, Joe Barone, ha dichiarato perciò di essere soddisfatto ai microfoni di ‘DAZN’ prima del fischio d’inizio della gara tra Torino e Fiorentina. Ha, infatti, affermato: “Siamo soddisfatti della squadra e super concentrati sul gruppo che abbiamo. Se c’è qualche ragazzo che non è stato utilizzato lo aiuteremo a trovare una sistemazione in prestito. Sul mercato abbiamo già fatto abbastanza ma siamo attenti a ciò che c’è in giro“.

Joe Barone ha poi parlato anche della situazione legata ad Amrabat, che sembra essere ormai sempre più fuori che dentro rispetto al progetto della Fiorentina e del suo allenatore Vincenzo Italiano. Il centrocampista ha giocato in questa stagione in corso solamente 11 match, non segnando neppure un gol. Il direttore generale su di lui ha perciò dichiarato: “Sta giocando in una competizione molto importante con il Marocco. Abbiamo un grande rapporto con lui, vediamo se quando rientrerà ci saranno richieste per lui“.