Calciomercato Juve, ora cambia tutto: pronto il sostituto di Chiesa

Calciomercato Juve, l’infortunio cambia i piani per gennaio: la dirigenza ha pronto il sostituto dell’esterno bianconero, le ultime

In una stagione già travagliata dalle assenze, dal Covid e dagli scossoni di classifica, una tegola del genere proprio non ci voleva. Lo sa bene la Juventus, gelata dall’infortunio (grave) di Federico Chiesa e dalla necessità, adesso, di rivedere i propri piani per il mercato di gennaio.

In cima alla lista dei desideri, i bianconeri avevano posizionato l’identikit di un bomber e quello di un centrocampista. E invece, ora bisogna riscrivere le strategie e studiare un nuovo da farsi. Dopotutto, l’assenza di Chiesa peserà sugli equilibri della Juventus e ad Allegri servirà un sostituto dell’ex viola per non farsi trovare impreparato tra Champions League e campionato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, arriva l’annuncio in diretta: novità in attacco

Juve, tris di nomi per il sostituto di Chiesa: Allegri spera in gennaio

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus sarebbe pronta a gettarsi a capofitto nella ricerca di un sostituto di Federico Chiesa. Un tris di nomi, ad oggi, risulta al vaglio della dirigenza bianconera, che studia con Allegri il da farsi. La volontà dell’allenatore toscano sembra chiara: coprire la lunga assenza dell’ex viola, con un calciatore giovane e di potenziale che abbia le sue stesse caratteristiche.

Secondo la ‘rosea’, il nome più gettonato corrisponderebbe a quello di Riccardo Orsolini del Bologna. In passato già di proprietà della Juventus, l’ex Atalanta è in rotta con Mihajlovic e cerca sistemazione. In secondo piano, occhio anche al nome di Nedim Bajrami, giocatore rivelazione dell’Empoli e talento in trampolino di lancio.

La terza ipotesi, infine, risulta essere quella meno attesa: Riccardo Ciervo, giovane 2002 della Roma in prestito alla Sampdoria, che potrebbe rientrare alla casa base per poi essere rigirato nuovamente a titolo temporaneo. Stavolta, però, alla Vecchia Signora.