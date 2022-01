“Non riuscivo a…”: la dura esperienza di Cassano col Covid

Intervenuto ai microfoni del programma Twitch Bobo Tv, l’ex calciatore Antonio Cassano ha raccontato le sue problematiche con il Covid.

Il problema inerente all’emergenza Covid è ormai risaputo ed in tutta Italia la situazione non è semplice. Il Governo più volte sta provando a ‘spingere’ le persone a vaccinarsi e, da questo punto di vista, va riportata l’esperienza dell’ex calciatore Antonio Cassano.

L’ex stella di Bari Vecchia ha avuto giorni fa il Coronavirus, una situazione non semplice che lo ha costretto anche a ricoverarsi presso l’ospedale San Martino Di Genova. Cassano, ancora leggermente provato, ha raccontato la sua difficile esperienza nel corso del programma Twitch Bobo Tv.

Cassano racconta le sue difficoltà con il Covid

Il Covid è assolutamente una malattia da non prendere ‘alla leggera’ e Cassano, addirittura ricoverato, ha raccontato i suoi giorni difficili, dinanzi ai suoi amici ed ai suoi follower:

“Ho avuto due giorni di febbre, tremolii e davvero non sapevo cosa fare. Sono andato all’ospedale e le analisi erano buone, era tutto perfetto e la tac mi ha diagnosticato una lieve polmonite. Sono tornato negativo questa mattina, dopo circa venti giorni. L’abbiamo preso tutti in famiglia, ora stiamo tutti e quattro bene. La vita riparte, con attenzione ma si va avanti. Nei primi quattro giorni non riuscivo neanche a dormire, avevo mille dolori alle ossa. Ho perso sei chili in venti giorni e non riuscivo neanche a mangiare. Quello che posso dire è vacciniamoci tutti perchè è l’unica cosa che ci fa star bene”.