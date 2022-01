“Rinnova a giorni”: Inter, l’annuncio fa sognare i tifosi

In casa Inter si discute del rinnovo di Marcelo Brozovic. Il giornalista Fabrizio Biasin ha anticipato che è questione di giorni.

Nel corso della sessione di calciomercato estiva l’Inter ha risanato i conti mediante le ‘pesanti’ cessioni di Achraf Hakimi e soprattutto del centravanti belga Romelu Lukaku. Il club nerazzurro, nonostante i due addii e quello di Antonio Conte, è riuscito a rimanere competitivo per i piani alti della classifica.

In questi mesi Marotta ha avuto come obiettivo quello di blindare alcuni tra i calciatori più importanti e la società campione d’Italia ha rinnovato Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni ed il centrocampista Nicolò Barella.

Inter, buone notizie per il rinnovo di Marcelo Brozovic

Il club nerazzurro si è posto come ultimo obiettivo quello di rinnovare il contratto a Marcelo Brozovic, centrocampista fondamentale per la società nerazzurra. Il giocatore croato ha il contratto in scadenza a giugno ed il suo futuro appare ancora in bilico. Nel corso di Calciomercato.it TV ha parlato il giornalista di Libero da sempre vicino alle vicende nerazzurre Fabrizio Biasin. Ecco le sue parole, di sicuro buone notizie per i tifosi milanesi:

“Il rinnovo di Brozovic? In questo momento è la prima cosa da sistemare. Ribadisco il concetto, i tifosi devono stare tranquilli e sereni. L’annuncio è questione non dico di ore, ma di giorni sì. È l’unica cosa importante in questo mercato”. Biasin ha parlato anche di altri nomi, soprattutto in vista del calciomercato estivo ed ha fatto i nomi, in particolare, di Bremer e di Kostic.