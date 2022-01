“Siamo a posto così”: Inter, la rivelazione di Inzaghi blocca il mercato

Inzaghi ha parlato della prestazione dimostrata dall’Inter contro la Lazio a San Siro, ma chiude all’arrivo di un nuovo attaccante

Nella serata di ieri, domenica 9 gennaio, l’Inter ha giocato contro la Lazio a San Siro e ha portato a casa una vittoria molto importante. I biancocelesti sono stati gli unici a vincere contro i nerazzurri nel girone di andata di Serie A e per questo il match di ieri non era affatto semplice da affrontare per la squadra di Inzaghi. Non solo la conquista dei tre punti utili per la classifica, ma anche la crescita di Bastoni, la Supercoppa di mercoledì e la possibilità dell’arrivo di un nuovo attaccante sono stati oggetto delle dichiarazioni del mister.

Inter, Inzaghi elogia i suoi: concentrazione massima per la Supercoppa, ma chiusura per un possibile nuovo attaccante

Simone Inzaghi, in conferenza stampa nel post partita di ieri, si è dimostrato orgoglioso della vittoria raggiunta dall’Inter contro la Lazio. Ha perciò dichiarato: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi dopo venti giorni di stop, contro una squadra molto forte che ci ha fatto soffrire, abbiamo comunque meritato la vittoria. Peccato per il fuorigioco di Lautaro ma va benissimo così. Bastoni? Sta crescendo. È un campione d’Europa nel dna, inizialmente lo sostituivo perché doveva recuperare bene dopo l’Europeo. Da due anni e mezzo sbaglia davvero poco”.

Inzaghi ha poi parlato della sfida che attende i nerazzurri contro la Juve, mercoledì alle ore 21:00 a San Siro, ma anche del possibile arrivo di un attaccante: “Per la Supercoppa affrontiamo una grandissima Juventus capace di tutto come visto oggi a Roma. In campionato ha perso qualche punto, ma in questa sfida può succedere di tutto. Vogliamo regalare ai tifosi una serata importante. Nuovo attaccante? Siamo a posto così. Davanti sono quattro, si completano bene e io sono molto contento di quello che ho”