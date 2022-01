“Devo dirlo, lui è…”: Donnarumma, la conferma che fa sorridere i milanisti

Arrivano parole d’elogio per la dirigenza rossonera dopo l’addio di Donnarumma, che in estate si è unito da parametro zero al Psg

Mike Maignan non sta facendo rimpiangere Donnarumma. Il suo acquisto ha eclissato l’addio del portiere della Nazionale, finito al Psg, e ha permesso al Milan di mantenere alta l’asticella di rendimento tra i pali con un titolare che aveva fatto benissimo in Ligue 1 e che non ha avuto difficoltà ad imporsi neppure nel nostro campionato. L’ex portiere del Lille si è esaltato, raccogliendo ovunque consensi, contro la Roma, ma sono tante le partite in cui è risultato decisivo.

Milan, che elogio a Maignan

Riflessi e grande personalità tra le doti più evidenti, così come la capacità di sopportare il peso di un paragone che rischiava di diventare scomodo. Ha evidenziato questa peculiarità anche il giornalista Matteo Marani che, parlando di Milan, dopo la vittoria sul campo del Venezia, ha elogiato Maignan così: “Sta facendo molto bene. E’ un eccellente portiere, mi piace molto la sua esplosività. Ha una grande personalità. Il Milan è uscito alla grande dalla questione portiere, la sua è stata una scelta che ha rafforza i rossoneri, anche se ritengo Donnarumma più forte. E’ stato un segnale importante: il Milan davanti ai giocatori”.

Chiaro, il suo pensiero, come a dire: la squadra oltre i singoli. Donnarumma, infatti, sembrava insostituibile, da tempo si parlava della sua successione, invece il Milan è stato bravo e tempestivo ad acquistare il giocatore giusto, lontano dai riflettori, rendendo meno amaro l’addio a parametro zero di Gigio. Maignan è il futuro del Milan, all’età di 26 anni sembra destinato ad una grande carriera in maglia rossonera. Quella che ha indossato anche Donnarumma fino allo scorso maggio. Ma il suo, adesso, è solo un lontano ricordo.