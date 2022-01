Calciomercato Milan, ecco il sostituto di Kessie: colpo in Serie A

Il Milan è alla ricerca di un calciatore che possa prendere il posto di Kessie: Amrabat è uno dei profili individuati dalla società.

In casa Milan si cominciano a studiare varie situazioni per il centrocampo, prendendo in considerazione che la permanenza di Frank Kessie resta in dubbio. Diversi club, tra cui il ricco PSG, sembravano interessati all’ivoriano ma nessuno ha sferrato l’attacco convinto. Ciò anche a causa delle prestazioni magari non troppo convincenti e incisive del calciatore in campo internazionale. Per tale ragione, mentre sembrava sul piede di partenza, Kessie potrebbe fare un passo indietro e accettare la proposta di rinnovo del Milan. I rossoneri gli offrono 6,5 milioni di euro all’anno fino al 2026.

Milan, idea Amrabat per sostituire Kessie

Mentre il giocatore riflette, il Milan si guarda attorno e prende in considerazione nuovi profili per sostituire Kessie o comunque da portare in squadra. Uno dei nomi che più è apprezzato è quello di Sofyan Amrabat. Secondo quanto riferisce ‘La Nazione’, i rossoneri sarebbero propensi a parlare con la Fiorentina per intavolare un prestito già da gennaio. D’altronde, con la Viola non è mai veramente scoccata la scintilla almeno per ciò che riguarda l’intesa con gli allenatori e la costanza di rendimento. Il giocatore attualmente è impegnato in Coppa d’Africa con il Marocco, quindi verosimilmente sarà a disposizione da febbraio.

Il Milan lo segue da anni. Proprio prima che Amrabat finisse alla Fiorentina, ci fu un duello alla distanza con il Napoli per accaparrarsi le sue prestazioni ma senza successo da parte delle due società inizialmente coinvolte. La situazione potrebbe cambiare di prospettive nel presente e la sensazione è che al calciatore farebbe piuttosto piacere, anche perché gli consentirebbe di essere in piena lotta per lo scudetto.