Il Napoli ha trovato l’erede di Insigne: pronto sacrificio economico

Dopo la cessione del capitano Insigne al Toronto, il Napoli pensa a Julian Alvarez del River Plate per sostituirlo.

Gennaio è iniziato con titoli altisonanti per il Napoli. Il Toronto, infatti, ha annunciato la conclusione della trattativa per Lorenzo Insigne. Il capitano degli azzurri lascerà la squadra a giugno, quando ci sarà la scadenza naturale del suo contratto, e si trasferirà in Canada per una nuova esperienza professionale ma anche di vita. Non è stato possibile trovare l’accordo con il Napoli per il rinnovo, anche a causa dell’abbassamento del tetto ingaggi che ha in mente la società a partire dalla prossima stagione. Il club di De Laurentiis da questo momento ha circa sei mesi di tempo per trovare un degno sostituto tecnicamente ma anche come temperamento del capitano.

Napoli, il dopo-Insigne è Julian Alvarez? Il piano

Uno dei primi nomi a circolare è quello di Julian Alvarez del River Plate. Il 21enne non è più una promessa, bensì è già una certezza. Si tratta del grande astro del presente dell’Argentina e infatti è già un membro della Nazionale. Nelle ultime due stagioni in particolar modo si è distinto per le altisonanti prestazioni e per il numero di reti (18 reti e 7 assist in 21 match). Strapparlo alle big europee non sarà eventualmente cosa facile. Tuttavia, il Napoli ha bisogno di un grande colpo per poter tappare a un’assenza come quella di Insigne.

A riferire di questo profilo è il giornalista ed esperto di calciomercato della ‘RAI’, Ciro Venerato, il quale fa presente che Alvarez piace molto agli azzurri ma il cartellino ha un elevato costo pari a 25 milioni di euro. Il discorso è comunque per giugno e quindi ci sarà tempo di capire come si muoveranno le altre interessate, tra cui in prima fila il Bayern Monaco. Il contratto con il River è in scadenza nel dicembre del 2022, quindi gli argentini hanno tutto l’interesse a cederlo prima oppure a rinnovare per trattenerlo ancora. Il Napoli s’inserisce nell’ambiziosa rincorsa.