Doccia gelata per Ancelotti: notizia pessima per il Real Madrid

Incredibilmente potrebbe cambiare il futuro di Mbappé: il francese sta pensando al rinnovo col PSG, nonostante il Real Madrid lo stia aspettando.

Il futuro di Kylian Mbappé sembrava essere ormai deciso. Il calciatore desidera ormai da tempo una nuova avventura professionale e il grande desiderio è farsi accogliere dal Real Madrid, che gli ha metaforicamente aperto le porte da circa un anno. Il francese sarebbe soltanto in attesa della fine del contratto col PSG, rispetto al quale ha deciso tempo fa di non procedere accettando il rinnovo. Tuttavia, le prospettive potrebbero cambiare con una novità tecnica in panchina. Se in estate Mauricio Pochettino fosse realmente sostituto da Zinedine Zidane, allora Mbappé potrebbe optare per la permanenza.

