Calciomercato Sampdoria, assalto al bomber: pronto l’ex Liverpool

Dopo i prestiti di Rincon e Conti, la Sampdoria sta seguendo Fabio Borini per cercare di rinforzare il reparto offensivo.

La Sampdoria ha perso ieri 1-0 contro il Napoli di Spalletti, che ha portato a casa i tre punti grazie al bellissimo gol segnato da Petagna in semirovesciata. Dopo un primo tempo giocato in difesa, i doriani, che si sono presentati al Maradona con tante assenze, Candreva e Yoshida su tutti, non sono riusciti ad essere pericolosi per pareggiare.

E’ la seconda sconfitta consecutiva per la squadra di D’Aversa in pochi giorni dopo la rimonta subita dal Cagliari nel giorno dell’Epifania. La Sampdoria ha sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione, ma proprio i sardi, che occupano il terzultimo posto in classifica, hanno una gara in meno.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Forte interesse della Sampdoria per Fabio Borini

Dopo gli arrivi in prestito di Rincon dal Torino e di Conti dal Milan, la Sampdoria sta cercando ancora di rinforzare la rosa. Secondo ‘Alfredo Pedullà’, giornalista ed esperto di mercato, il club ligure è fortemente interessata a Fabio Borini. L’attaccante sta giocando in Turchia con la maglia del Karagumruk.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Sampdoria, colpo improvviso: l’ex Milan attacco

L’ex calciatore di Roma e Liverpool ha anora un anno e mezzo di contratto con la squadra turca, ma ci sono delle reali possibilità di vederlo di nuovo nel nostro campionato. La Sampdoria vuole rinforzare il reparto offensivo e tra i nomi seguiti bisogna inserire anche quello di Grifo.