“Dubbi sulla regolarità”: Serie A, il club pronto a ripetere la partita

Attraverso un comunicato ufficiale l’Udinese ha annunciato la ripetizione del match valido per la Lega Serie A contro l’Atalanta.

La decisione di disputare il match di Serie A tra Udinese ed Atalanta continua a non andare giù al club friulano. La società lo aveva chiarito mediante le parole del dg Pierpaolo Marino nel post partita, ma ora è pronta a fare sul serio.

Inizialmente il match doveva essere rinviato, poi dopo l’intervento dell’ASL di Trieste è stata decretata la disputa del match. Tra giocatori positivi e calciatori appena negativizzati la squadra non appariva in grado di disputare il match, come in effetti dimostrato sul campo. Per la cronaca la sfida è terminata 6 a 2 per la formazione di Giampiero Gasperini.

Serie A, ecco il comunicato ufficiale dell’Udinese

Attraverso i propri canali ufficiali l’Udinese ha diramato un comunicato, che, se accolto, rischia di stravolgere i piani del club friulano. Ecco il comunicato del club:

“Udinese Calcio comunica di aver depositato un preannuncio di ricorso al Giudice Sportivo della Lega Serie A avverso la regolarità della gara di campionato Udinese – Atalanta disputatasi il 9 gennaio 2022”. Appare difficile che il ricorso per la ripetizione del match venga accolto, ma nell’eventualità la classifica della Serie A può essere nuovamente stravolta.