Napoli, non solo acquisti: è ufficiale la prima cessione per Spalletti

Il Napoli compie un’altra operazione in questa sessione di calciomercato. Il club azzurro ha ceduto il difensore Filippo Costa al Parma.

E’ iniziata da pochi giorni la sessione di calciomercato invernale ed il Napoli ha già fatto un paio di operazioni. Il club azzurro ha annunciato l’arrivo in prestito del difensore del Manchester United, reduce da un’esperienza all’Aston Villa, Axel Tuanzebe.

Questo ma non solo con il club azzurro attento alle consuete ‘occasioni’ che si ripropongono nel mese di gennaio e interessato anche a sfoltire la rosa. Nella giornata odierna il club azzurro ha realizzato una cessione, seppur di secondo piano, in uscita.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, è ufficiale l’addio per la squadra di Spalletti

Il Parma ha annunciato mediante i propri canali social l’acquisto in prestito con diritto di riscatto del difensore di proprietà Napoli Filippo Costa. Il giocatore è passato solo temporaneamente per il club azzurro, ma non ha mai giocato nella società di Aurelio De Laurentiis. Ecco il comunicato del club:

LEGGI ANCHE >>> Clamoroso Torino: Fiorentina umiliata, i granata passeggiano sui viola

“Il Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo temporaneo fino al 30.06.2022 con diritto di opzione di Filippo Costa (Noventa Vicentina, 21.05.1995) dalla Società Sportiva Calcio Napoli”. In attesa di operazioni di carattere ‘superiore’ arriva la prima cessione ufficiale per gli azzurri.