Milan, dalla Spagna rovinano i piani di Maldini: sfuma l’erede di Kjaer

Il Milan aveva individuato un difensore per sopperire all’assenza di Kjaer, ma l’Atletico Madrid potrebbe soffiarglielo inaspettatamente.

Nella Fiorentina di Vincenzo Italiano c’è qualcosa che non gira nel migliore dei modi ed è il difensore Nikola Milenkovic. Il 24enne serbo doveva essere il perno del reparto arretrato presente e futuro della Viola, il cui investimento oneroso è stato fatto con convinzione, ma pare che gli attuali schemi non siano a suo favore e l’aumento dei falli piuttosto che dei palloni recuperati ne sono una dimostrazione. Ciò comporta un possibile e vicino addio del calciatore.

I primi segnali di rottura tra le parti sono già arrivati durante l’ultima sessione, quella estiva di calciomercato, ma potrebbero realizzarsi durante questo gennaio o a giugno. Dopo un’estenuante opera di convincimento con gli agenti per il rinnovo fino a giugno 2023 con 3 milioni di euro a stagione, il rapporto potrebbe concludersi prima del previsto.

Milan su Milenkovic della Fiorentina, ma piace anche all’Atletico Madrid

Nikola Milenkovic piace molto al Milan, che lo immagina come sostituto di Kjaer, la cui stagione è praticamente finita poco dopo l’inizio a causa di infortunio. La Fiorentina però chiede non meno di 30 milioni di euro per cederlo, forte del rinnovo del contratto per ancora un’altra stagione oltre quella attuale. Cifre che al momento per i rossoneri potrebbe essere difficile offrire così come per Inter e Juventus, altrettanto interessate.

In base alle informazioni riferite da ‘AS’, ad avere la meglio potrebbe essere l’Atletico Madrid. Pare, infatti, che l’esborso sia più alla portata degli spagnoli, i quali avrebbero già avviato i contatti con la Fiorentina. Tra l’altro ad agevolare il sì è che i madrileni lo comprerebbero in estate, per cui la Viola non perderebbe da subito un valido elemento.