Atalanta, aumentano i positivi al Covid: allarme per Coppa Italia ed Inter

L’Atalanta ha comunicato la presenza di un nuovo positivo al Covid-19 in squadra. Si complica la situazione dei bergamaschi.

La Serie A non trova pace. O meglio, c’è sempre massima allerta all’interno di ogni club, poiché l’aumento dei contagi di Covid-19 non smette di riguardare anche le diverse società. Basti ricordare che, durante l’ultimo fine settimana, è stato rimandato il match tra Cagliari e Bologna, a causa della quarantena del gruppo di Mihajlovic, imposta dall’autorità sanitaria.

Stop non dovrebbero più esserci, perché si seguirà la normativa UEFA, che consente a un club di scendere in campo se ci sono almeno 13 calciatori a disposizione e soprattutto la quarantena è stata soppressa per tutti coloro che abbiano ricevuto la terza dose di vaccino. Nonostante ciò, per un allenatore non è facile affrontare i match che si susseguono con tante assenze e incertezze.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Allarme Covid-19 in Serie A: un altro positivo nell’Atalanta

Secondo l’ultimo comunicato giunto, c’è un nuovo caso di Covid-19 per l’Atalanta, che fa sapere tramite il proprio sito ufficiale: “L’Atalanta B.C. comunica che un membro del gruppo squadra è risultato positivo al Covid-19 dopo i tamponi eseguiti ieri. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”. L’identità del fioctore per una questione di privacy non è stata resa nota, al momento.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, ancora guai per Spalletti: out un altro titolare

Salgono così a quattro il numero dei contagiati della Dea, dopo i tre risultati positivi al tampone prima della sfida di campionato contro l’Udinese. Un’assenza quest’ultima che giunge a ridosso della sfida allo Gewiss Stadium di Bergamo in programma domani sera contro il Venezia, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia