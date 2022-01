“Super coppia con Insigne”: il Toronto vuole il bomber italiano

Non soltanto Lorenzo Insigne. Il Toronto, dopo aver messo sotto contratto il capitano del Napoli, vuole anche il bomber italiano.

L’addio di Insigne al Napoli è stata la notizia che ha tenuto banco nelle ultime settimane. Il capitano azzurro non ha trovato la via giusta per restare all’ombra del Vesuvio, con il rinnovo rimasto soltanto un’ipotesi senza concretezza. E cosi l’attaccante campione d’Europa si è guardato intorno, corteggiato direttamente dall’America. E cosi ci ha pensato il Toronto ad accaparrarsi le prestazioni del campione nativo di Frattamaggiore. Soltanto dall’estate, ovviamente.

Nel frattempo Insigne proseguirà il campionato con il Napoli, nella speranza di lasciare un bel ricordo ai tifosi ed alla città che tanto ha amato in questi anni. Anche il Toronto, dal canto suo, nei prossimi mesi si impegnerà a costruire proprio per Insigne una squadra di assoluto spessore. Ed un nome, ancora dalla Serie A, stuzzica la dirigenza canadese.

Toronto, non soltanto Insigne: occhi puntati su Belotti

L’obiettivo del Toronto è quello di portare in Canada un attaccante che possa formare una super coppia proprio con Insigne. Il nome individuato dal club si trova proprio in Italia, ed ha affascinato la dirigenza. Andrea Belotti, secondo quanto riportato da Sky Sport, è il bomber che potrebbe finire al fianco di Lorenzo Insigne.

L’attaccante ha il contratto in scadenza con il Torino, ed il rinnovo pare assolutamente improbabile. Da qui l’idea del Toronto che proverebbe a prenderlo in estate. C’è, però, anche la concorrenza dell’Al Hilal che andrebbe a trattare l’attaccante già adesso, e sarebbe anche disposto – riporta l’emittente satellitare – a pagare il cartellino pur di mettere subito le mani su Belotti.