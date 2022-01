Roma, l’imminente addio che fa felice due volte Mourinho

Il calciomercato della Roma prosegue: la dirigenza taglia un esubero di Mourinho e consegna un altro elemento al tecnico portoghese

Le ultime due brutte sconfitte hanno allontanato la Roma dalla lotta per il quarto posto. Soltanto il prosieguo del campionato dirà se la squadra di José Mourinho può ancora puntare a rientrare in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, di sicuro però le recenti disavventure contro Milan e Juventus hanno complicato e non poco i piani dei giallorossi.

La dirigenza romanista tuttavia corre in aiuto del suo tecnico ed è vicina a perfezionare altri movimenti di mercato. Sono altre le operazioni che si concretizzeranno nelle prossime ore.

Roma, Sergio Oliveira atteso in città per le visite mediche e Villar va al Getafe

Gonzalo Villar lascerà la capitale per trasferirsi al Getafe. Il 23enne a breve sosterrà le visite mediche con la squadra di Quique Sanchez Flores e poi apporrà la firma sul suo nuovo contratto. La formazione madrilena lo preleverà dalla Roma in prestito con diritto di riscatto. Obbligo legato al raggiungimento di un numero di presenze concordate.

Il giovane spagnolo non è mai sceso in campo in campionato durante questa stagione. Mourinho gli ha riservato sei partite tra fase preliminare e fase a gironi della nuova Conference League. L’esubero contribuirà a far atterrare un altro acquisto.

Atteso a Roma invece Sergio Oliveira. Il centrocampista portoghese del Porto arriverà in giallorosso in prestito con diritto di riscatto. Come rivelato dal giornalista Alessio Lento, redattore di ‘Calciomercato.it’, il calciatore ha un volo privato per domani mattina. Si sta comunque tentando di farlo arrivare a Roma già nella tarda serata.

La Roma nella scorsa settimana ha già prelevato e mandato in campo Maitland-Niles, arrivato in prestito dall’Arsenal. Le richieste di Mourinho continuano ad essere esaudite con il prossimo arrivo di Oliveira.