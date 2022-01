Genoa, il bollettino medico può inguaiare Shevchenko: l’infermeria si affolla

Genoa, il Covid-19 inguaia Shevchenko. Ad infierire sulla tragica situazione del club, però, adesso ci si mettono anche gli infortuni.

Il Genoa di Andriy Shevchenko non vive un buon momento. Il club rossoblù è in piena zona retrocessione con lo spettro della Serie B alle calcagna. L’idea di scendere in serie cadetta incombe con una ghigliottina. Per questo motivo l’allenatore ucraino è obbligato a dare una svolta alla stagione dei suoi.

Dopo le parole di domenica del presidente Alberto Zangrillo, tutta la rosa, allenatore compreso, sono finiti sul banco degli imputati. Servono punti e prestazioni convincenti per evitare il peggio e provare a salvare la situazione.

Genoa, infortunio Cambiaso: le condizioni

Al peggio, però, sembra non esserci mai fine. Dopo la sconfitta contro lo Spezia di Thiago Motta, è arrivata un’altra brutta notizia, in un pomeriggio decisamente da dimenticare. Dopo aver riscontrato la positività al Covid-19 di due membri della rosa, rimasti ignoti, Sheva deve fare i conti anche con un infortunio.

L’infermeria, adesso si affolla. Perché dopo la lesione distrattiva retto femorale destro per Rovella, un altro titolare della rosa si è fatto male. Andrea Cambiaso ha riportato un’elongazione al retto femorale che rischia di tenerlo fuori dai giochi per un po’. Di seguito la nota de club ligure: “Il Genoa Cfc comunica che gli esami strumentali svolti oggi dal calciatore Andrea Cambiaso hanno evidenziato una elongazione al retto femorale sinistro”.