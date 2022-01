Ancora una beffa per Donnarumma al PSG: “In porta è un…”

Arriva un’altra beffa per Donnarumma al PSG, sostituito in queste giornate da Keylor Navas a causa della positività al Covid

Gianluigi Donnarumma è risultato, nei giorni scorsi, positivo al Covid. Per questo motivo è attualmente in isolamento, dopo aver seguito tutte le procedure del caso. Non può, perciò, per forza di cose scendere in campo con il PSG e Mauricio Pochettino ora è ‘obbligato’ a sostituirlo in tutto e per tutto con Keylor Navas.

Il portiere azzurro, ex Milan, viene già spesso alternato con l’altro portiere del Paris Saint-Germain ma adesso la titolarità di Keylor Navas è praticamente obbligata. Inoltre, tra le file del club di Parigi, molti sono i giocatori che ancora risultano positivi al Covid: oltre Donnarumma, ancora indisponibili a causa del virus restano infatti Juan Bernat, Sergio Rico, Nathan Bitumazala, Angel Di Maria e Lionel Messi.

Mauricio Pochettino, quindi, per l’ultimo match giocato in Ligue 1 contro il Lione si è affidato a Keylor Navas come estremo difensore per la porta del PSG. La partita è terminata con il risultato finale di 1-1 e i meriti del pareggio portato a casa sono specialmente, secondo la stampa francese, proprio del classe 1986.

PSG, Donnarumma-Keylor Navas: la stampa francese non ha dubbi, arriva la beffa per il portiere italiano

Gianluigi Donnarumma, quindi, è costretto a stare lontano dal campo di gioco e dal PSG a causa della positività al Covid-19. Al suo posto, infatti, tra i pali della porta della squadra parigina è titolare Keylor Navas. Contro il Lione, nella gara di Ligue 1 disputata domenica 9 gennaio, il portiere originario della Costa Rica ha salvato più volte il risultato e ha contribuito in prima persona, secondo la stampa francese, a blindare il pareggio alla fine conquistato.

I quotidiani francesi, infatti, non hanno dubbi e per Donnarumma oltre il ‘danno’ della positività al Covid è arrivata anche la ‘beffa’. La stampa ha infatti elogiato con convinzione il portiere costaricano. È stato dichiarato infatti che: “In porta è un salvatore“, per gli interventi decisivi sulle varie giocate in contropiede attuate dal Lione.