Calciomercato Roma, bocciatura e cessione: Mourinho saluta il giallorosso

Mourinho boccia il centrocampista alla Roma e apre alla cessione: contatti avanzati con il Getafe per l’esubero giallorosso

José Mourinho ha ben chiari i nomi dei giocatori che non fanno parte del proprio progetto sulla panchina della Roma. C’è, perciò, chi da imprescindibile con Paulo Fonseca è diventato in questa nuova stagione di Serie A un esubero per il nuovo tecnico giallorosso.

Dopo la fiducia dimostrata e anche tradita in quell’occasione da diversi giocatori nella sfida che la Roma ha giocato il 21 ottobre dello scorso anno contro il Bodo Glimt, Mourinho ha avuto fin da subito le idee chiare. I nomi di cui la Roma può fare a meno sono stati, quindi, immediatamente chiari.

Una cessione è ormai alle porte: lo spagnolo può partire per fare ritorno nel suo paese d’origine, visto l’interessamento del Getafe. La trattativa sembrerebbe essere ormai in chiusura, come è stato riferito dal giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio.

Calciomercato Roma, trattativa chiusa con il Getafe: tutto fatto per la cessione di Villar

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista di ‘Sky Sport’ esperto di calciomercato, la trattativa tra la Roma e il Getafe per il trasferimento e la cessione di Gonzalo Villar sarebbe ormai in chiusura. Il centrocampista ha deluso le aspettative di Mourinho e da sicurezza della scorsa stagione per il centrocampo giallorosso è diventato un esubero. Lo spagnolo si prepara a salutare la Serie A, dove nell’attuale stagione non ha tra l’altro mai giocato.

Il futuro del giocatore potrebbe quasi certamente proseguire nella Liga. Arrivato alla Roma nel 2020 con un affare da circa 5 milioni di euro, il centrocampista aveva conquistato la fiducia di Fonseca ma ha poi tradito, da titolare contro il Bodo Glimt, quella di Mourinho. Dopo la bocciatura, ora la cessione è a un passo.