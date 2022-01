“Non voglio più pensarci…”: Inter, l’annuncio dell’obiettivo di mercato

L’obiettivo dell’Inter ha parlato dopo la partita di oggi in Coppa d’Africa: “Responsabilità mia e del passato non voglio più parlare”

L’Inter ha dato l’impressione di essere la formazione ad avere meno necessità di rinforzarsi per affrontare la seconda parte di stagione. Simone Inzaghi ha recuperato la leadership della classifica, da cui aveva dunque rilevato il testimone da Antonio Conte.

Dopo qualche incertezza iniziale, i nerazzurri hanno dato la sensazione di poter reggere l’onda d’urto delle avversarie e hanno raggiunto un ottimo stato di forma confermato dai risultati. Handanovic e compagni, infatti, contro la Lazio hanno conquistato l’ottava vittoria consecutiva in campionato.

La testa è anche proiettata sul futuro a medio termine. Il primo movimento in entrata in vista della prossima stagione è già nell’aria.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, Onana sbaglia in Coppa d’Africa: “Responsabilità mia” e chiude per sempre con il suo passato

Il portiere camerunese dell’Ajax è impegnato in Coppa d’Africa. Oggi ha debuttato nella competizione nella sfida contro il Burkina Faso. L’estremo difensore è risultato responsabile in occasione del vantaggio firmato dagli avversari dopo 24 minuti di gioco con Gustavo Sangaré. Il futuro calciatore dell’Inter, infatti, è uscito a vuoto, consentendo al Burkina Faso di passare avanti.

Il portiere aveva compiuto un errore simile nella stessa azione, appena un attimo prima rispetto al nuovo cross che lo ha mandato in tilt. Il Camerun ha poi ribaltato la sfida con le marcature di due calci di rigore di Vincent Aboubakar.

Prima di oggi, nel corso di questa stagione era stato impiegato soltanto due volte. Al termine della partita, André Onana si è concesso ai microfoni: “A volte non sai se è meglio uscire o restare tra i pali e magari sei leggermente in ritardo. Sono responsabile del gol subito. Ho sbagliato la decisione in questa circostanza. Dagli errori comunque si apprende. Sto benissimo, mi sento al 150%. Scendere nuovamente in campo è stato bello, non voglio più pensare al passato”, ha poi chiuso riferendosi alla squalifica per doping che lo ha tenuto fuori dal terreno di gioco per un lungo periodo di tempo.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, il piano cessioni di Agnelli è partito: via in prestito

Onana, che lo scorso 4 gennaio ha svolto le visite mediche con l’Inter, era stato squalificato per un errore compiuto in buona fede. Il calciatore aveva assunto per sbaglio un farmaco prescritto alla sua compagna confondendola con una aspirina.