“Sarà lui il capitano”: Milan, spunta il nome che esalta i tifosi

Chi sarà il prossimo capitano del Milan? Spunta il nome che accontenterebbe anche tutti i tifosi rossoneri.

In casa Milan si guarda al futuro con grande fiducia. Certo, in questa fase della stagione i problemi non sono pochi, soprattutto per quanto riguarda assenze ed infortuni. La squadra rossonera deve far fronte a tutta una serie di complicazioni che, va detto, non fermano il percorso della squadra di Stefano Pioli che continua a viaggiare ad alta velocità.

Tre vittorie consecutive nelle ultime tre partite, un bottino che tiene i rossoneri al secondo posto in classifica, con appena un punto di ritardo dall’Inter di Inzaghi (che però ha una partita in meno). Pioli è riuscito a costruire un gruppo importante, e proprio in questa fase della stagione si vede tutta la compattezza di una squadra che ha voglia di stupire.

A centrocampo, in particolare, la situazione è abbastanza complessa. Bakayoko non sembra riuscire e tenere i livelli sperati, Bennacer è preda di una discontinuità che non aiuta tutto il reparto, ed attualmente Kessie è impegnato con la Coppa d’Africa. C’è un nome, dunque, che tiene a galla la situazione in mezzo al campo.

Milan, Tonali destinato a diventare leader e non solo

E’ Sandro Tonali il giocatore sul quale Stefano Pioli sta costruendo questa fase della stagione. Dopo un primo anno abbastanza particolare in rossonero, l’ex Brescia sta dimostrando di meritare assolutamente un posto da titolare nella compagine milanista. E non solo.

Ad oggi è l’unico centrocampista in grado di reggere i ritmi, ma c’è anche un aspetto caratteriale che vede Tonali spiccare nella rosa di Pioli. Ecco perchè, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, è lui destinato a diventare il capitano del Milan. Raccogliere quell’eredità, in termini di leadership, che Gennaro Gattuso al tempo ha lasciato in terra rossonera.