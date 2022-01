Il Barcellona spiazza: addio improvviso, Xavi lo taglia fuori

Al Barcellona ancora dure scelte per permettere a Ferran Torres di giocare. Dopo il rinnovo di Umtiti un altro giocatore deve ‘sacrificarsi’.

L’arrivo di Ferran Torres al Barcellona continua a scombussolare più del previsto le strategie societarie catalane. Dopo il rinnovo, con conseguente spalmata dell’ingaggio di Umtiti, per permettere alla società di non sforare il fair play sugli stipendi, un altro giocatore deve ‘sacrificarsi’ per permettere ai catalani di poter schierare in campo il nuovo acquisto.

In Liga infatti vigono norme di registrazione della rosa abbastanza rigide. E per permettere a Ferran Torres di entrare in lista c’è stato bisogno di togliere qualcuno. La scelta di Xavi è caduta, stando a quanto riporta ‘El Partidazo de COPE’, su Yusuf Demir, giovane attaccante austriaco classe 2003.

Demir, che questa aveva collezionato 9 presenze tra campionato e coppe europee, è stato quindi ritenuti l’elemento più adatto a far posto a Ferran Torres. L’attaccante austriaco sarebbe già stato messo nelle riserve e il suo futuro sembra sempre più lontano dalla Catalogna.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Demir tagliato da Xavi, adesso è addio al Barcellona

La scelta di Demir non stupisce. Da quando Xavi è subentrato a Koeman lo spazio in campo per il giovane attaccante austriaco si è molto ridotto. Solo qualche minuto racimolato qua e là per Demir con il nuovo corso tecnico.

LEGGI ANCHE >>> Rinvio giornate Serie A, cambia ancora tutto: annuncio imminente

Il calciatore, che era in prestito dal Rapid Vienna con obbligo di riscatto allo scattare di un determinato numero di presenze, a questo punto difficilmente verrà riscattato. Anzi, vista la sua ‘retrocessione’ nella squadra riserve, Demir potrebbe addirittura ritornare in anticipo a Vienna, al fine di riprendere continuità e guardarsi intorno a giugno per nuove opportunità di mercato.